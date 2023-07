Un importante passo per creare un fronte unito delle agenzie di viaggi. Con una lettera inviata al presidente di Fiavet Giuseppe Ciminnisi, il numero uno di Aiav Fulvio Avataneo (nella foto) ha dato la disponibilità a unire le forze per l'azione contro Ryanar.

"Caro presidente Ciminnisi - si legge nella lettera - ti scrivo dopo aver appreso dalla stampa di settore, nella giornata di ieri, che la Fiavet ha inteso proporre contro Ryanair un'azione collettiva di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 c.c., azione per la quale Fiavet auspica l'intervento delle altre associazioni di categoria (nessuna esclusa), al fine di fare 'fronte comune'".



La lettera prosegue ricordando che anche Aiav ha intentato un'azione contro la low cost, sempre sul tema della concorrenza e in particolare del rapporto con le agenzie di viaggi.



Si legge poi: "Siamo quindi pronti ad aderire - come da Fiavet stessa auspicato - all'azione giudiziaria promossa innanzi al Tribunale di Milano, proprio per fare finalmente fronte comune nei confronti del vettore irlandese".