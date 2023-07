Le Isole d’Italia in estate e in inverno: le proposte del tour operator

Si chiama Le Isole d’Italia ed è un operatore che ha scelto di specializzarsi esclusivamente sulle isole della Penisola, offrendo una serie di itinerari che toccano le Isole Egadi, le Eolie, Ponza, Pantelleria, e ancora le Tremiti, le Pelagie e le Isole Flegree.

Parola d’ordine del tour operator è flessibilità: i tour sono adattabili a ogni comitiva e incontrano le esigenze di ciascun tipo di viaggiatore indipendente. Nella maggior parte dei tour è possibile partire ad aprile, maggio, giugno, luglio o inizio agosto con differenti tariffe, scegliendo la tipologia di sistemazione più adatta alle proprie esigenze tra B&B oppure hotel 3 o 4 stelle, ma non mancano anche le proposte “fuori stagione” nei mesi autunnali e invernali.



Inoltre, sono molteplici i pacchetti all-inclusive volti a ridurre i problemi di organizzazione prima della partenza e di gestione durante il soggiorno.



Accanto alle proposte estive, Le Isole d’Italia lancia anche tour invernali concentrati sulla Sicilia, in particolare sui borghi più caratteristici, ma meno conosciuti della regione occidentale, con visite culturali alla scoperta di Borgo Parrini, Segesta, Scopello e ancora la Grotta Mangiapane a Custonaci.