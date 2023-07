Fisco, arriva il ddl delega: allo studio il nuovo calendario

L'esame dell'aula di Montecitorio è atteso per il 10 luglio, ma la direzione del ddl delega sul Fisco è già chiara. E si muove verso un nuovo calendario degli adempimenti che superi le criticità già segnalate da tempo.

Secondo quanto riportato da skytg24.it, tra gli obiettivi del ddl c'è quello di sfoltire gli oltre 1.500 adempimenti fiscali; una giungla che ha fatto finire l'Italia al penultimo posto tra i 69 Paesi analizzati da Taxcomplexity.org per quanto riguarda la complessità dei sistemi tributari.



Il primo traguardo del ddl sarebbe quello di intervenire sulle scadenze estive, diluendole senza incidere sugli equilibri di cassa. Il piano sarebbe quello di rinviare alcune delle scadenze di agosto, che però si andrebbero a scontrare con il 'tradizionale' ingorgo di settembre.



Tra le altre ipotesi, l'anticipazione dei termini della dichiarazione dei redditi e il riordino delle scadenze per sperare le mini-proroghe varate con la tregua fiscale. L'obiettivo finale è arrivare alla periodicità mensile di acconti e saldi per le partite Iva, eliminando anche le scadenze uniche come il famoso 'maxi-acconto' di novembre.