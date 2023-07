Agenzie di viaggi: in Spagna è l’anno della ripresa definitiva

In Spagna per le agenzie di viaggi è l’anno del ritorno alla normalità. Lo raccontano Ceav, Unav e Acave, le principali associazioni di categoria del comparto a Hosteltur.

“In questo primo semestre c'è stata una ripresa totale nei diversi settori delle agenzie di viaggio -, ha confermato Carlos Garrido, presidente del Ceav -. I viaggi leisure e Mice hanno già recuperato il ritmo pre-pandemia, e anche il volume dei viaggi d’affari sta registrando una crescita significativa finora”.



Le prospettive, dice Garrido, sono positive: "Tutto fa pensare che avremo una buona alta stagione – dice – e questo ha portato al recupero di praticamente tutti i posti di lavoro che erano stati persi, e anche al ripristino della rete, anch'essa diminuita negli ultimi tre anni".



Da parte sua, José Luis Méndez, presidente dell'Unav, ha sottolineato che "gli ultimi tempi ci hanno insegnato ad essere cauti quando si fanno previsioni. Ora, se tutto procede normalmente e i viaggiatori continuano con la loro voglia di viaggiare, possiamo dire che il 2023 sarà l'anno del consolidamento della ripresa, con cifre che potrebbero superare quelle del 2019. Tutto indica che le aziende che non hanno ancora recuperato il 100% della loro attività lo faranno alla fine dell'esercizio 2023".



Lo conferma anche Catiana Tur, dirigente di Acave, che ha chiarito come "il settore delle vacanze, sia outgoing che incoming, opera a pieno regime dallo scorso anno. E altri segmenti, come il Mice e le crociere, hanno pienamente recuperato quest’anno. Possiamo essere molto ottimisti".