Auto a noleggio sul portale Ixpira grazie all’accordo con Avis

Le agenzie di viaggi potranno prenotare soluzioni di autonoleggio direttamente sul portale di Ixpira. La novità nasce da un accordo fra Ixpira, appunto, e Avis, accordo che si inserisce nella strategia di Ixpira di offrire ai propri partner retail una piattaforma di prenotazione b2b completa, capace di soddisfare le esigenze di prenotazione non solo di hotel & accomodation, ma anche altri servizi di viaggio come mini tour, voli, noleggio auto.

Le soluzioni di autonoleggio Avis disponibili sulla piattaforma Ixpira coprono sia il mercato italiano sia quello estero - Nord America ed Europa in particolare - con un'offerta aggiornata ed ampliata dedicata agli agenti di viaggio e tour operator partner.



La collaborazione consente ad Avis di essere distribuita sulla piattaforma Ixpira con 2 soluzioni: Basic, più competitiva con coperture standard e supplemento One Way incluso gratuitamente in Italia, e All Inclusive, con franchigie danni e furto azzerate per noleggi in Italia e all’estero.



Le agenzie inoltre potranno modulare ed aumentare il proprio margine di guadagno per ogni prenotazione di autonoleggio grazie alla flessibilità di pagamento Ixpira.