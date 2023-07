Zuckerberg lancia la sfida a Twitter: arriva Threads, il nuovo social di Meta

Un flusso ininterrotto di contenuti per lo più testuali: questo sarà Threads, il nuovo social di casa Meta che Mark Zukerberg si prepara a lanciare a giorni. Se il meccanismo così descritto ricorda Twitter, non è un caso. L'ultima invenzione del creatore di Facebook ha proprio l'intenzione di battere il social dell'uccellino sul suo stesso terreno, approfittando della 'riorganizzazione' che la piattaforma sta vivendo dopo il passaggio nell'orbita di Elon Musk.

Come riporta ilsole24ore.com il nuovo social debutterà il 6 luglio negli Stati Uniti e sarà disponibile in Italia dal 7 luglio, ovvero venerdì prossimo.



L'annuncio del progetto ha colto di sorpresa anche gli addetti al lavori, arrivando praticamente all'improvviso, probabilmente per sfruttare il momento di difficoltà di Twitter. Threads sarà molto legata a Instagram (si potrà mantenere il nome utente e si potranno seguire automaticamente i profili di cui si è già follower sul social delle immagini), ma la nuova piattaforma sarà totalmente orientata al testo.