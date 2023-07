Tutto dovrebbe concludersi con una 'commissione di allerta'. Ma il primo passo sarà oggi, con l'incontro del Garante per la sorveglianza dei prezzi con le compagnie aeree che operano voli tra le città italiane; un appuntamento nato sotto la spinta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Scatterà così il 'momento della verità' per un fenomeno che, anche a detta degli addetti ai lavori, era andato oltre le logiche dell'inflazione generalizzata. L'aumento dei prezzi dei voli infatti negli ultimi tempi ha registrato un andamento decisamente insolito, come rilevato anche da Assoutenti: secondo l'associazione dei consumatori, quest'estate volare verso gli Stati Uniti richiede un esborso simile a quello di un volo interno all'Europa.



La questione dunque non rientra più nel semplice discorso di aumento dei costi di produzione.



I nuovi equilibri

In mezzo c'è sicuramente l'andamento domanda e offerta, con la prima che sta vedendo un'impennata senza precedenti e la seconda che non riesce a tenere il passo.



Ma a fare luce dovrebbe essere proprio Mr. Prezzi nell'incontro di oggi. Che nasce proprio con lo scopo di fare luce sulle dinamiche delle tariffe.



Anche perché all'orizzonte di affacciano ulteriori questioni che potrebbero andare a incidere non poco sul costo dei biglietti: prima fra tutte la sostenibilità e la 'svolta green', che presumibilmente comporterà un aggravio per le compagnie e dunque per i consumatori finali.



Insomma, come hanno già sottolineato anche le compagnie aeree le prospettive per i prezzi sono tutte al rialzo.