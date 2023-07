Ancora uno stop per il click day dedicato agli aiuti per le imprese della Sardegna

Il rinvio non è bastato. Una settimana fa alcuni malfunzionamenti avevano costretto a rinviare il click day per gli aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica della Sardegna relativi al 2022. L'inserimento delle notizie avrebbe dovuto prendere il via oggi, ma il sistema ha creato nuovamente problemi.

A denunciare quanto accaduto è Federalberghi Sardegna, che con una nota sottolinea: "Ancora una volta i sistemi della Regione Sardegna, tradiscono gli imprenditori. Sembra chiaro che non solo il sistema del click day è inadatto alla gestione di bandi con numeri di partecipanti così elevati, ma lo stesso sistema informatico della Regione non può sopportare il traffico da esso derivato”.



Resta l'incognita sulle domande per gli over 35, che in teoria dovrebbero essere inviate da domani con le medesime modalità.



La Federalberghi locale punta il dito contro il sistema stesso del click day, "che trasforma in una lotteria il sostegno alle imprese meritevoli di aver garantito l'occupazione dei propri addetti", si legge ancora nella comunicazione.



“Ci sembra chiaro - aggiunge l'associazione di categoria - che occorre un sistema diverso che innanzitutto funzioni, ma soprattutto garantisca alle imprese serie il giusto supporto”.