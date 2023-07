Voli cancellati, accordo con l’Ue: rimborsi rapidi con 3 Ota

Massimo 14 giorni per rimborsare le somme ai clienti in caso di cancellazione del volo. È questo l'impegno che hanno sottoscritto con l'Unione europea 3 agenzie di viaggi online, ovvero Edreams Odigeo, Etraveli Group e Kiwi.com.

Come riporta lastampa.it, l'accordo con Bruxelles comprende anche una migliore informazione ai clienti riguardo ai loro diritti in caso di voli non decollati.



Le 3 Ota hanno sottoscritto la volontà di riconoscere le somme ai clienti entro 7 giorni dalla ricezione degli importi da parte delle compagnie aeree le quali, stando alle norme Ue, sono tenute a rimborsare i biglietti entro una settimana. Da qui il termine dei 14 giorni complessivi dalla data del volo al rimborso dei cliente.