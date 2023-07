Gruppo Nicolaus, Massimo Segato nuovo key account manager

Massimo Segato (nella foto) entra nel Gruppo Nicolaus. Il manager, molto noto nel mercato per la gestione di network di adv e con esperienze fra l’altro in Welcome Travel Group e Gruppo Uvet, collaborerà con la direzione commerciale guidata da Isabella Candelori e con il cco Ruggiero Ricco.

“Il turismo fa parte della mia vita da oltre ’30 anni e il mio percorso professionale, grazie alle importanti aziende in cui ho lavorato, è davvero ricco di soddisfazioni. La scelta di operare all’interno del Gruppo Nicolaus è legata alla progettualità di questa azienda e alla visione che mi sento di condividere e che va nella direzione di creare nuove opportunità di fruizione turistica, anche per riuscire a portare nuovi pubblici nelle agenzie di viaggi. L’avvio di questa mia nuova avventura si sta rivelando ricco di stimoli e interessanti prospettive e sono molto contento di mettere a disposizione di colleghi e partner le mie competenze”, commenta Massimo Segato.



Segato opererà in qualità key account manager Nord Italia, andando a svolgere un ruolo complementare a quello di Alberto Giorgio, storica figura del Gruppo e ora key account manager dell’area Centro-Sud Italia.



L’ingresso in azienda di una nuova risorsa con il suo profilo va nella direzione di presidiare in modo sempre più mirato e strategico tutto il territorio nazionale per potenziare le risorse dedicate al canale della distribuzione, interlocutore d’elezione del gruppo.



“Siamo onorati che una figura con un profilo professionale all’insegna dell’eccellenza abbia accolto la proposta di entrare a far parte della nostra squadra. La stavamo cercando da molto tempo per poter strutturare l’interazione con il trade in modo armonico rispetto all’evoluzione del nostro Gruppo. Ci accomunano lo stesso modo di pensare il turismo di domani e la passione nell’impegnarci per crearlo al fine di disegnare nuovi scenari per la distribuzione e per i clienti. Siamo sicuri che lavorare insieme ci porterà grandi soddisfazioni” aggiunge Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo.