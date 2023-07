Dirotta da Noi: “Servizi ad hoc modellati sulle esigenze dei clienti”

Ascoltare le esigenze del mercato: questo il punto di forza sul quale Dirotta da Noi sta costruendo il suo futuro.

"Anche per coloro che, come noi - sottolinea il ceo di Dirotta da Noi t.o., Sara Calabrese - operano nel settore turistico, è necessario porre al centro i bisogni del cliente, saperlo ascoltare e venire incontro alle sue esigenze nella costruzione di una vacanza o di un semplice soggiorno. Creare un prodotto in linea in termini di prezzo e di qualità è di primaria importanza ma troppo riduttivo poiché oggi bisogna avere una visione d'insieme".



Di fondamentale rilevanza è andare a fondo nella ricerca, scoprire nel dettaglio quali sono i bisogni del turista da soddisfare poichè decisivi per scegliere come trascorrere la propria vacanza.

"In Dirotta da Noi analizziamo durante la stagione estiva centinaia di feedback pre e post vacanza per scoprire nuove nicchie di mercato e capire come migliorare i servizi già offerti e realizzarne di nuovi"



Tra i nuovi servizi proposti ci è l’opzione ‘Pet Friendly', con una serie di servizi, come kit di benvenuto, area riservata in spiaggia, area con percorso agility, fino ad un mini corso di addestramento e alla possibilità di selezionare camere con spazi esterni recintati.

Focus anche per le intolleranze alimentari con l'opzione ‘Gluten Free’, che permette a chiunque abbia intolleranze o allergie al glutine di avere dei menù personalizzati durante i propri soggiorni estivi, fino all'attivazione dell'angolo cottura in alcune strutture anche con la scelta della pensione completa e fornitura di alimenti di prima qualità senza glutine direttamente in struttura.



Per quanto riguarda la sostenibilità, in molte strutture sono state realizzate delle isole di parcheggio provviste di colonnine di ricarica per auto elettriche, oltre all'abolizione del primo set di cortesia in camera per ridurre il materiale plastico.



"Altri servizi introdotti – chiude la manager - come il check in online prima dell'arrivo su dirottadanoi.net e il pagamento anticipato anche della tassa di soggiorno, ha permesso ai clienti di evitarsi le lunghe attese ai check in e di prendere possesso della camera in pochi minuti".