Boscolo Gift, vendite in agenzia aumentate del 20% rispetto all’estate 2022

Un’estate nel segno della ripresa per Boscolo Gift. Rispetto al 2022, il fatturato delle vendite dei cofanetti in agenzia ha fatto registrare un incremento del 20%, accompagnato da un contemporaneo aumento del prezzo medio.

A trainare le adv aderenti al programma ‘Boscolo Gift Expert’, che, annuncia in una nota il direttore commerciale di Boscolo Salvatore Sicuso, “hanno fatto registrare un fatturato doppio rispetto alle altre”.



In ripresa “anche la vendita dei Boscolo Gift ad aziende e agenzie specializzate nel settore del business travel - segnala Sicuso -. Si tratta di un segmento ad altissimo potenziale e il cofanetto è una soluzione sempre più richiesta per attività di welfare, premi ai dipendenti e regali aziendali.”



In vetta alle formule più vendute ‘Total Wellness’, davanti a ‘Weekend da sogno’ e ‘Gioielli d’Italia’.