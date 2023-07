Italy Car Rent, primo semestre 2023 con fatturato a +50%

I risultati sul fatturato dell’anno in corso a +50% rispetto ai primi sei mesi del 2022, riempiono di orgoglio Alfonso Caravello, presidente di Italy Car Rent, che li sciorina nel corso della festa per la nascita del nuovo headquarter in Sicilia.

Le cifre dovrebbero essere confermate anche nel secondo semestre del 2023.



“Lavoriamo soprattutto con il segmento leisure - spiega - ma ora che siamo diffusi in tutto il Paese, ci stanno scegliendo pure molte aziende per ciò che riguarda il business travel”.



Non mancano, inoltre, una serie di partner a livello sia nazionale sia europeo grazie ai quali garantire il massimo dell’assistenza a chi noleggia in Italia e si sposta poi oltreconfine.



Un business che racchiude la propria identità nel claim ‘Prenota, noleggia, sorridi’ ma che come conclude Andrea Lo Faso, direttore commerciale di Italy Car Rent, “non può prescindere da altre parole come ‘lavoro’ ossia ciò che ci ha permesso di raccogliere questi frutti, ‘fiducia’ come quella che Alfonso Caravello ha riposto in tutti noi, e infine ‘donna’, visto che il 70% della nostra squadra è rosa”.

