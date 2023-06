Italy Car Rent apre il suo nuovo headquarter in Sicilia

Con una vivacissima festa avvolta in una colorata atmosfera siciliana di inizio estate, Italy Car Rent ha celebrato il taglio del nastro del nuovo headquarter di Carini, in provincia di Palermo.

Una realtà aziendale ben descritta dalla parola ‘famiglia’, 11 anni di attività che oggi posizionano il brand tra coloro che vantano una flotta di noleggio a breve termine tra le più grandi d’Italia, con circa 6mila vetture.



“Siamo già presenti in quasi tutti gli aeroporti della Penisola e adesso stiamo aprendo i nostri uffici anche nelle grandi stazioni come Milano Centrale, Roma Termini, Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Bologna”, spiega Alfonso Caravello (nella foto), presidente di Italy Car Rent.



Dopo gli investimenti effettuati per la realizzazione della sede appena inaugurata, Caravello guarda al futuro con forza e ambizione, e l’obiettivo è quello di posizionarsi strategicamente così da raggiungere potenzialmente un bacino di utenza di almeno un miliardo di persone. “L’artigianalità del nostro operato e il continuo focus sul servizio che offriamo al cliente sono ciò che ci differenzia”, sottolinea Caravello.