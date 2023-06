Apertura ufficiale della stagione estiva in montagna per Club Med, che ha inaugurato il Club Med di Val d’Isère, il primo Resort Exclusive Collection di Club Med sulle Alpi.

A fare gli onori di casa Henri Giscard d’Estaing, presidente di Club Med, che ha presentato il resort rinnovato grazie a un investimento di quasi 51 milioni di euro.

Sono 216 le camere della struttura, che impiega direttamente da 250 a 280 persone.

Club Med Val d’Isère sarà aperto d’estate e d’inverno; nella prima stagione si prevede un tasso medio di occupazione del 60%.

Durante l’evento di apertura Giscard d’Estaing ha commentato: “Rinnovare il Club Med Val d’Isère e realizzare questo resort Exclusive Collection hanno richiesto un investimento ingente a noi ed al nostro partner immobiliare, Sci Assurances di Crédit Mutuel: 51 milioni di euro. È un investimento considerevole, ma continueremo a investire nelle Alpi e in tutta la Francia affinché i nostri resort possano accogliere degnamente gli ospiti alla ricerca di esperienze qualitativamente apprezzabili durante le loro vacanze. Club Med crede nell’esperienza offerta dalla montagna d’estate: in questi mesi estivi resteranno aperti in tutto il mondo 10 nostri Resort di montagna, ma ci proponiamo di aumentarne il numero a 15 entro il 2025”.



Patrick Martin, sindaco di Val d’Isère, ha aggiunto: “Lo scorso anno Club Med e Val d'Isère hanno festeggiato il 60° anniversario di una collaborazione ormai di lunga data. Aprire questo resort è un successo e siamo molto orgogliosi che il primo resort della serie Exclusive Collection in montagna si trovi proprio qui a Val d’Isère”.