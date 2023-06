Dopo 27 anni Carlo Schiavon (nella foto) lascia Costa Crociere. Ad annunciare la sua uscita di scena una nota dell’azienda, in cui si precisa che “lascerà il ruolo di country manager Italia per dedicarsi a un nuovo progetto personale, ma continuerà a collaborare con la compagnia”.

Al suo posto, Costa schiererà Luigi Stefanelli, nominato associate vice president per la Regione Sud Europa. Nel suo ruolo, Stefanelli – che per la compagnia ha già operato in Asia e in Europa - diventa così responsabile di quattro mercati - italiano, spagnolo, francese e portoghese -, con l’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile della regione e la sua profittabilità.



Il saluto del cco Alberti

Sull’uscita di Schiavon, Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere dichiara: “Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere”.



Quanto alla nomina di Stefanelli aggiunge: “Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della Regione Sud Europa. Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale”.



Il nuovo assetto

Nel suo nuovo ruolo, Stefanelli estenderà la sua responsabilità all’Italia, mantenendo le precedenti cariche di general manager Spagna & Portogallo e di general manager Francia, potendo contare su un team di professionisti con larga esperienza nel settore. Nello specifico: le aree commerciali sono affidate per la Penisola a Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia; per il mercato francese ad Aurelie Soulat, direttore commerciale Francia; per i mercati spagnolo e portoghese a Jorge Serrano, cui è affidata la guida commerciale di questi due paesi in qualità di direttore commerciale. Gli attuali riporti di Stefanelli al di fuori dell’area commerciale rimarranno invariati.