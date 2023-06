Cercare di trovare una soluzione a una situazione del trasporto aereo che non aiuta il rilancio del turismo. Questo l’obiettivo di Fto - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio che ieri, in un incontro con lo staff del viceministro del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami (cui fa capo la delega al trasporto aereo), ha avviato un dialogo sul tema esponendo le questioni più scottanti e che vedono protagoniste alcune compagnie low cost.

Compagnie che, come sottolinea il direttore nazionale di Fto Gabriele Milani, “tengono in ostaggio i cieli italiani, non cooperano con la filiera turistica, a partire da tour operator e agenzie di viaggi, monopolizzano aeroporti e tratte con politiche spesso schizofreniche e imprevedibili su voli e orari”.



Altro nodo è quello dei prezzi, che secondo Fto si stanno alzando “in maniera del tutto ingiustificata rispetto ai costi, a partire dal carburante, più basso del 38% rispetto a un anno fa”.



L’incontro al ministero, aggiunge Milani, è stato soddisfacente: “Abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo che metta assieme i due ministeri interessati, Turismo e Trasporti, le Regioni, i vettori low cost e le associazioni della filiera turistica - spiega -. Bisogna studiare degli interventi che ristabiliscano una fisiologia di mercato e consentano agli operatori di programmare in modo affidabile l'offerta a beneficio dei clienti”.