Poche ore dopo l'annuncio di Amazon anche da Booking.com arrivano novità sul fronte dell'intelligenza artificiale. Il portale di prenotazione ha infatti lanciato Ai Trip Planner, "introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile in questa fase solo per una selezionata fetta di mercato statunitense", come spiega una nota.

Il sistema si propone di offrire una nuova esperienza di prenotazione per i clienti che vogliono pianificare i propri viaggi. I clienti potranono infatti interrogare l'IA per ottenere dettagli e chiarimenti su ogni fase del viaggio, anche "in maniera molto specifica", promette il comunicato.



"Il nostro obiettivo principale in Booking.com è sempre stato quello di sfruttare la tecnologia per semplificare i viaggi - commenta Glenn Fogel, ceo di Booking.com -. I recenti sviluppi dell'AI generativa stanno accelerando il lavoro iniziato molti anni fa sull’apprendimento automatizzato, con il fine di migliorare tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente sulla nostra piattaforma, che si tratti di ottimizzare il giusto ordine di visualizzazione delle foto di un hotel, o di far emergere le recensioni più rilevanti. Il nostro nuovo AI Trip Planner è semplicemente il proseguimento naturale del nostro percorso - tutt’ora in divenire - per portare ancora più valore, e divertimento, durante la pianificazione delle proprie vacanze".



I clienti dunque potranno chattare con l'AI Trip Planner per avere suggerimenti e risultati sulla base sia di criteri generali (un viaggio ai Caraibi) sia più specifici (ad esempio avere un elenco di case vacanza con aria condizionata in una località specifica). La prenotazione può poi essere finalizzata direttamente, dal momento che l'AI Trip Planner è integrato in Booking.com.