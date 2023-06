Melpignano, TTG People con Costa Crociere, Viaggi in Treno: scopri il meglio di TTG Magazine

Il lusso italiano di Melpignano, un viaggio nell'headquarter di Costa Crociere e la riscoperta del viaggio su rotaia: questi alcuni temi dell'ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche online con la digital edition. Ecco una breve rassegna dei principali articoli.

Aldo Melpignano: l'anima italiana del luxury travel

Lo stile di vita italiano ha tanto da raccontare, anche e soprattutto al mondo dell'ospitalità di lusso. È questo il mantra di uno dei big player del luxury travel italiano, Aldo Melpignano, già enfant prodige dell'hotellerie di alta gamma con lo storico indirizzo del lusso pugliese della Masseria San Domenico, poi con Borgo Egnazia, sua creatura dell'età adulta, con la quale ha cambiato la percezione stessa del turismo nel Sud Italia.

Ora Melpignano è pronto ad una nuova sfida: Egnazia Ospitalità Italiana, gruppo di gestione alberghiera che ha nell'italianità il suo cavallo di battaglia (continua sulla digital edition)



Nell'head quarter di Costa Crociere

È una mattina di inizio giugno e il viaggio di TTG People nelle aziende del turismo organizzato prosegue su un treno regionale alla volta della Liguria. È iniziata da poco la giornata lavorativa quando arriviamo a Genova, dove risiede l'head quarter di una delle aziende che è punto di riferimento dell'industria crocieristica nazionale, nonché nuova protagonista della nostra rubrica: Costa Crociere. Quella che ci accoglie è una realtà multigenerazionale che, nonostante quest'anno celebri i 75 anni di attività, non sembra affatto portare i segni del tempo che passa, rivoluzionando un prodotto che, dopo aver superato indenne il biennio del Covid, sta conquistando anche i giovani viaggiatori e adottando nuove strategie per dare vita a "un turismo di valore, sostenibile e inclusivo" (continua sulla digital edition)



Sud Italia e ricettività, una sfida già vinta

Ristrutturazioni, innalzamento della qualità, partnership con grandi gruppi internazionali. Mentre i numeri dell'incoming sono oggettivamente decollati, la filiera ricettiva del Sud Italia ha davanti a sé anni cruciali per consolidare la capacità di gestione delle proprie attività e potenziare l'appeal in ambito internazionale. Una sfida che le imprese meridionali hanno saputo cogliere con slancio se, indica il primo rapporto dedicato al Mezzogiorno di Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, oltre la metà delle aziende del ricettivo del Sud ha realizzato investimenti nel corso dell'ultimo triennio e con un'intensità sensibilmente maggiore rispetto alle altre aree della Penisola. Le imprese, segnala la ricerca diffusa in occasione della presentazione a Napoli delle nuove misure di Intesa Sanpaolo per il comparto, hanno potenziato l'offerta essenzialmente attraverso la manutenzione straordinaria e l'ampliamento delle strutture, ma anche con l'acquisto e il rinnovo di arredi. E anche ora dimostrano una maggiore propensione agli interventi rispetto alla media italiana: il 42 per cento contro il 36 per cento del dato nazionale (continua sulla digital edition)



Viaggi in treno: tutto il mondo in dieci tappe

Il viaggio in treno rappresenta un modo alternativo per scoprire il mondo, con tempi più lunghi per osservare il paesaggio che si trasforma e per scoprire piccole località altrimenti difficilmente raggiungibili. Una selezione dei viaggi-scoperta più belli non può che partire dall'Orient Express, lo storico treno che alla fine del 1800 collegava Parigi a Istanbul passando da città come Strasburgo, Monaco, Vienna, Budapest e Bucarest.

Nonostante l'avanzare degli anni e la sospensione di alcuni servizi, oggi è ancora possibile prenotare un viaggio a bordo del treno Venice Simplon - Orient Express e seguire l'itinerario che unisce Londra e Venezia (continua sulla digital edition)