Club Med apre le porte agli sportivi, le opzioni per chi ama la bicicletta

Per gli amanti dell’outdoor il ciclismo è uno degli sport migliori per vivere appieno la natura e gli ampi spazi della montagna. Per venire incontro alle esigenze di questo tipo di clientela Club Med mette a disposizione dei propri ospiti, nei suoi resort di montagna, biciclette adatte a tutte le esigenze, dalla mountain bike alla mountain bike elettrica, fino alla scoperta del downhill.

In Val d’Isère, ad esempio, c’è l’unico Club Med Exclusive Collection sulle Alpi, nel cuore della Tarentaise, situato tra le sorgenti dell’Isère da cui prende il nome. Club Med Val d’Isère è un resort intimo, che offre anche la possibilità di vivere nuove avventure alle famiglie che amano la natura e agli appassionati di e-bike e ciclismo. Qui con il soggiorno sono incluse una mountain bike e un’e-bike con corso di introduzione ed è anche possibile praticare downhill a partire dai 14 anni. Chi pratica ciclismo può percorrere ad esempio il mitico Col de l'Iseran, o usufruire del bike park della Val d'Isère, collegato a quello di Tignes, che dispone di circa 150 km di percorsi adatti alle uscite in downhill, a quelle muscolari o a quelle in mountain bike a pedalata assistita.



In bici dai 4 anni

Anche il resort di Alpe d’Huez, situato nella regione dell’Isère, mette a disposizione biciclette per tutte le età, anche per i più piccoli dai 4 anni. Il nuovo Resort Club Med Tignes, poi, dispone di quattro terrazze esposte a Sud e di una piscina all'aperto. Nei dintorni, non mancano percorsi segnalati per i principianti, ma anche strade più impervie come la discesa nel cuore del grande Tignes Bike Park e dei suoi 150 km di sentieri per i professionisti.



Le attività di biking sono disponibili a tutti e per tutti i livelli dai 14 anni di età in su e spaziano dalle uscite accompagnate in mountain bike, al downhill mountain biking ai giri in e-bike.