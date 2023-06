Mistral Tour, cresce l'advance booking: Egitto in prima linea

La conferma arriva da Mistral Tour: l’Egitto è la destinazione in testa alle vendite del tour operator per il medio raggio, seguita da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi e Oman con Arabia Saudita. “Anche quest’anno - spiega Antonio D’Errico (nella foto), product manager Mistral Tour - abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari quali ad esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico Hotel Mena House con vista mozzafiato sulla piana di Giza, luogo di soggiorno prediletto da reali, presidenti, artisti e scrittori di fama mondiale”.

Il ritorno delle crociere

Forte ritorno di popolarità per le crociere sul Nilo, “molto richieste dalla nostra clientela - conferma D’Errico - che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione - Farida e Salima - e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, con 40 cabine molto ampie, di circa 28 mq, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo”.



Emirati Arabi, continua il successo

Per quanto riguarda, invece, le altre destinazioni, continua il trend positivo degli Emirati Arabi che, dopo i numeri record registrati nel 2021/2022 mantengono un elevato gradimento. A questo proposito, per venire incontro alle esigenze della clientela Mistral Tour ha aggiunto l’itinerario ‘Perle del Golfo’, che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico - Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein -, oltre a proposte di soggiorno in campi tendati di lusso.



Una tipologia di vacanza, quest’ultima, apprezzata anche dai clienti che scelgono Oman e Arabia Saudita. Su quest’ultima il tour operator programma, tra l’altro, il Gran Tour, un itinerario di gruppo della durata di 12 giorni che rappresenta la proposta più completa e include la visita di Jeddah e della città santa Medina, del sito archeologico iconico di Al Ula, dell’oasi di Wadi al Dissah, e dei sito Unesco di Al-Turaif e Al Ahasa.