Gruppo Carnival, crescono le vendite in agenzia

Nel terzo trimestre dell’anno, il Gruppo Carnival ha raggiunto il massimo storico in termini di prenotazioni totali ed entrate. A confermarlo è il ceo Josh Weinstein, che ha commentato: "Sorprendentemente, stiamo ancora vivendo una stagione al top, iniziata presto e che ha guadagnato forza e sta ancora andando forte”.

Il volume delle vendite in agenzia di viaggi è aumentato del 45% su base annua, grazie anche alle attività di formazione e supporto al trade. Nel frattempo, Carnival ha anche aumentato il proprio personale di vendita e supporto alle vendite di oltre il 50% negli ultimi mesi.



In dettaglio, come riporta Travelweekly, Carnival ha riportato una perdita netta di 407 milioni di dollari e un Ebitda di 681 milioni di dollari, entrambi migliori rispetto alle previsioni del secondo trimestre stilate dalla società.



Con un'occupazione al 98% rispetto al 91% del primo trimestre, il Gruppo Carnival ha dichiarato di aver stabilito il record di 4,9 miliardi di dollari di entrate. I depositi totali dei clienti hanno raggiunto il massimo storico di 7,2 miliardi di dollari al 31 maggio.

Weinstein ha affermato che nel secondo trimestre Carnival ha anche superato il livello del 2019 quanto a nuovi ospiti in crociera e nuovi clienti.



Il cfo David Bernstein ha aggiunto che la società aumenterà ulteriormente la spesa pubblicitaria di due decimi di punto percentuale.