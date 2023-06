Fto rilancia la questione voucher e indennizzi e lancia l’appello ai Ministero del Turismo affinché ne venga prolungata l’efficacia. E’ questo il senso della lettera che la federazione, per mano del direttore nazionale Gabriele Milani, ha inviato al segretario nazionale del Dicastero Barbara Casagrande.

“Ci risulta che vi siano ancora molti soggetti in attesa di rimborso per voucher scaduti e non onorati a causa dell’insolvenza di operatori turistici o vettori per un importo di almeno 2 milioni di euro in quanto sono ancora valide le motivazioni per cui era stato previsto, come indicato dalla Commissione Ue”, scrive Milani. Nella ricostruzione dei fatti si evidenzia come nel corso degli ultimi anni erano avvenute diverse modifiche nella procedura dopo lo stanziamento iniziale del Fondo, pari a 6 milioni di euro (di cui solo uno utilizzato).



Secondo il direttore generale lo strumento statale “è intervenuto in casi sporadici, in quanto le aziende hanno iniziato a soffrire la crisi post pandemica a partire all’incirca dal 2022 e cita l’esempio della compagnia aerea Blue Panorama: “Le oltre 500 domande inoltrate al fondo statale entro il termine previsto (dicembre 2021), per un valore che stimiamo di essere superiore a 500mila euro, sono state rigettate in quanto la società non era ancora insolvente”.