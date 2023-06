Royal Clipper svela al trade i suoi punti di forza

di Gaia Guarino

Royal Clipper è la nave ammiraglia di Star Clippers, nonché la più grande della flotta. Con una capienza fino a 227 passeggeri, conta due lussuose cabine dell’armatore, 14 suite con balcone, due cabine con accesso diretto sul ponte, 90 cabine esterne e 6 cabine interne. Pensata per chi ama il mare, prevede un intrattenimento spesso connesso al mondo della navigazione.

Non mancano anche le serate a tema come la ‘White Night’, impreziosita da uno spettacolo di luci sul ponte con proiezioni suggestive sulle vele, o le attività di relax e benessere come lo yoga al mattino e al tramonto. Una volta a bordo, inoltre, ci si può allenare presso il centro fitness o concedersi qualche coccola alla Captain Nemo Spa and Lounge, che offre massaggi e trattamenti estetici. La scenografica sala ristorante, invece, permette di assaggiare una cucina di alto livello. Disponibile anche una sala meeting idonea ad accogliere riunioni di gruppi medio-piccoli.



Il mercato italiano ben risponde al prodotto Star Clippers soprattutto per gli itinerari nel Mediterraneo. Di recente, in collaborazione con Gioco Viaggi e con Welcome Travel, la compagnia ha ospitato un fam trip a bordo del veliero Star Clipper. “È stato fondamentale offrire ai nostri partner commerciali, adv e t.o., che in Italia distribuiscono il marchio Star Clippers, la possibilità di conoscere e vivere il prodotto, ricavandone una storia autentica da condividere - commenta Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per Italia e Svizzera italiana -. Una storia che merita di essere raccontata alla clientela italiana in cerca di un’esperienza particolare”.