Tui anticipa le vendite per la Lapponia

Tui spinge sulla Lapponia. La destinazione sta registrando un boom di richieste senza precedenti sul mercato britannico, al punto che l’operatore ha deciso di aprire in anticipo le vendite per la programmazione invernale 2023/2024.



"La Lapponia è sempre stata una destinazione importante per Tui e lo è ancora di più perché sappiamo quanto questa destinazione magica significhi per i nostri clienti", ha dichiarato a ttgmedia.com Richard Sofer, direttore commerciale e dello sviluppo aziendale.

La programmazione prevede soggiorni di 3 e 4 notti, con voli in partenza da sette scali Uk.