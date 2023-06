Mentre visitiamo l’head quarter di Costa Crociere, a Genova, per la nostra nuova tappa di TTG People – raccontata in un ampio servizio pubblicato sull’ultimo numero di TTG Magazine – con Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia, facciamo il punto sulla stagione estiva e sui mesi futuri.



Nel nuovo episodio del podcast di TTG Italia, ‘Gente di Viaggi’, Fantoni ci racconta inoltre l’evoluzione della compagnia di crociere: come sta ringiovanendo il suo pubblico, le strategie dell’azienda sul fronte del prodotto e del pricing, nonché i piani per rafforzare il legame con le agenzie di viaggi, canale imprescindibile per la Costa Crociere.



La cronaca della nostra visita a Palazzo Costa, invece, è raccontata in un ampio servizio pubblicato sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition a questo link.