Civitatis lancia la campagna 'Che cos'è viaggiare?'

Civitatis lancia una nuova campagna incentrata sul significato del viaggio. Il marchio attivo nella distribuzione online di attività, escursioni e visite guidate in italiano presenta infatti ‘Che cos'è viaggiare?’, il nuovo e primo spot recentemente diffuso in televisione e sui social network.

Viaggiare è storia, di ogni persona e di ogni luogo. Viaggiare è condividere gli usi e i costumi di ogni luogo. Viaggiare è assaggiare e conoscere, in tutti i sensi, da soli o in compagnia. E, più che muoversi, viaggiare è lasciarsi trasportare: per questo, Civitatis offre migliaia di esperienze in più di 3mila 600 destinazioni.



Abraham Martín, cmo di Civitatis, spiega: "Questo nuovo spot è una dichiarazione d'intenti: l'importante di un viaggio non è andare verso una destinazione, l'importante è quello che si fa quando si è lì. Civitatis è il compagno di viaggio perfetto, che ti aiuta a vivere esperienze e ad arricchire il viaggio di momenti memorabili. È questo che ci si ricorda”.

Venezia, Porto, Parigi, il Colorado Canyon e Marrakech sono gli scenari scelti per invitare gli utenti a circondarsi di persone e momenti indimenticabili durante le prossime vacanze e a scoprire che 'Viaggiare non è la stessa cosa che viaggiare con Civitatis'.



La campagna ‘Che cos'è viaggiare?’, realizzata dall'agenzia PS21 si è avvalsa di immagini allegre tra amici, cartoline romantiche e sequenze esotiche che invitano il turista a immergersi nelle sensazioni di ogni destinazione.