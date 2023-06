Primerent, il noleggio a breve termine per agenzie e t.o.

Arriva un noleggio auto a breve termine riservato a agenzie di viaggi, tour operator e professionisti del turismo appositamente studiato per l’universo hospitality e leisure. A proporlo è Primerent, azienda con tre sedi in Italia a Roma, Milano e Firenze e diversi hub strategici, che offre la possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa.

Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo - Bmw, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover - la flotta Primerent comprende i più importanti e ricercati brand attualmente sul mercato. L’azienda propone un servizio esclusivo e fortemente tailor made, che soddisfa pienamente le esigenze sia della clientela leisure - per privati di alto profilo - che business - per imprenditori, professionisti e aziende che ne hanno fatto uno stile di vita.



In linea con la professionalità e gli alti standard qualitativi del settore viaggi luxury, l’azienda ha siglato partnership di prestigio con alcuni dei principali player nel settore automotive: Primerent è infatti fornitore ufficiale di Hertz The Dream Collection.