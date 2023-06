Cisalpina Tours lancia il nuovo self booking tool MyTico

Si chiama MyTico il nuovo self booking tool di Cisalpina Tours con l’obiettivo di capitalizzare l’esperienza di gestione delle prenotazioni in ambito business travel, maturata in oltre 50 anni di presenza sul mercato.

La società del Gruppo Bluvacanze ha scelto un prodotto tailor made per le esigenze di mercato, per rispondere alle esigenze di gestione delle trasferte aziendali. “Abbiamo voluto un applicativo moderno, responsive e disponibile anche in App digitale – sottolinea Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours -, ma soprattutto di facile utilizzo per consentire agli utenti, viaggiatori e travel manager, di cogliere le opportunità tariffarie di un mercato che sempre di più persegue la via della dinamicità e in cui il time-to-market è più ristretto”.



Il tool consente la prenotazione diretta di tutti i principali servizi business travel, così come permette l’invio delle richieste in modalità integrata agli operatori di Cisalpina Tours, per una pronta gestione.