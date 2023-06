Il Tucano Viaggi Ricerca e Kanaga alla scoperta dell'Africa sconosciuta

Il Tucano Viaggi Ricerca e la società Kanaga, con sede in Mali e quindi in posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti, spesso legata a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire.



“La nuova programmazione del Tucano Viaggi Ricerca è un sogno che ritorna .- spiega il titolare, Willy Fassio (nella foto) -. Diceva Gandhi: “Nella vita non aspettare che passi la tempesta, ma impara a ballare sotto la pioggia”. La tempesta è passata. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori”.



È anche il momento delle scelte importanti, ed è così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti, “uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie. Molti paesi dell’Africa sino ad oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti verranno ben presto - come già successo altrove - coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali cancellando culture millenarie”.



Nasce così una partnership esclusiva con Leonardo Francesco Paoluzzi, general manager di Kanaga Africa Tours, con sede in Mali, attiva sul terreno da 15 anni.

“Le agenzie di viaggi storiche sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che Il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche in Francia attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti ed il mistero affascinante e lontano di Timbuctù”.



“Il mio legame con Leonardo Paoluzzi nasce anche dal legame storico ed affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali. L’unione delle nostre forze ci consente di pianificare in Africa itinerari di grande originalità ed accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza, per garantire ad ogni viaggiatore il massimo comfort possibile. Una particolare importanza viene data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati".