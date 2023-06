Ulwahn, Tui Musement: “Siamo cambiati, ora siamo un animale diverso”

“Siamo un animale diverso”. Così Peter Ulwahn, ceo di Tui Musement, racconta l’evoluzione dell’ex startup italiana dopo l’ingresso nel gruppo Tui.

Intervistato dalla testata spagnola Hosteltur, Ulwahn, racconta il percorso che ha portato alla nuova realtà: “Intorno al 2015 Tui ha riorganizzato le sue società. Nasce così Tui Services, una nuova area specializzata in tour, transfer ed escursioni. Nel 2017, poiché eravamo molto bravi in quel settore, è stato deciso di espandere il business”. Da lì l’acquisizione di Destination Management - che allora apparteneva a Hotelbeds - e della startup italiana fondata da Alessandro Petazzi.



Oggi, spiega il ceo, “usiamo solo il nome Tui Musement come nome della nostra divisione all'interno del gruppo, ma non lo usiamo come marchio rivolto al cliente, che ci vede solo come Tui”.



I piani futuri

Nel futuro c’è un forte focus sulla tecnologia e su un impiego più massiccio dell’Intelligenza Artificiale, già integrata in numerosi servizi del colosso tedesco. “Usiamo l’Ia per gestire alcune delle domande che arrivano, per aiutare il nostro team a rispondere nel modo giusto”, spiega Ulwann. “Nel 2020 - continua il manager - abbiamo iniziato a utilizzare l’Ia per organizzare i trasferimenti. E continueremo a raddoppiare il nostro impegno per l’Ia. Siamo un’azienda fatta da persone e per le persone, ma siamo guidati dalla tecnologia, che aiuterà le nostre persone e i nostri clienti”.