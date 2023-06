Club del Sole potenzia il progetto Bike Experience

Cresce il progetto Bike Experience, lanciato lo scorso anno da Club del Sole, con il quale il gruppo propone ospitalità full service e attività dedicate. Un progetto che ben si sposa con il Dna ed il nuovo posizionamento - Full Life Holidays - che racconta di un’esperienza di vacanza completa dove la natura è l’elemento che moltiplica e aumenta il comfort.

Bike Experience è un’esperienza bike a 360 gradi con un’offerta completa dedicata agli amanti delle due ruote: dal noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita a consigli utili su imperdibili luoghi da raggiungere pedalando.



Fra le proposte si va da veri e propri tour di “Bike discovering” con guide locali, che faranno immergere i partecipanti in luoghi di pregio artistico e culturale, arricchiti da qualche parentesi enogastronomica, al nuovo percorso itinerante “GiraSole Bike Experience”, l’itinerario in natura che collega i Villaggi Club del Sole dell’alto Adriatico.



All’interno delle strutture che offrono questa esperienza, si potranno trovare, oltre a servizi dedicati come noleggio interno di bici classiche e a pedalata assistita, una colonnina bike station per le riparazioni veloci o un’officina e un’area di lavaggio biciclette.