di Gaia Guarino

Sino a metà luglio, l’Italia rimarrà protagonista dell’itinerario di Disney Dream, nave firmata Disney Cruise Line. La gemella di Disney Fantasy proseguirà infatti con i tour nel Mediterraneo per spostarsi poi in Nord Europa e muoversi, infine, verso Stati Uniti e Caraibi per la stagione invernale.

Disney Dream conta 1250 cabine, dalle interne da 15 mq alla Concierge Royal Suite with Verandah da 165 mq che può accogliere fino a un massimo di 7 passeggeri. Tutte sono personalizzabili su richiesta così da dare un tocco di magia a qualunque ricorrenza si desideri celebrare a bordo. Tantissime le esperienze da vivere durante i giorni di crociera, dagli spettacoli al Walt Disney Theatre in pieno stile Broadway passando per i momenti gourmet nei ristoranti della nave. Non mancano gli spazi dedicati ai più piccoli (ammessi a bordo a partire dai 6 mesi d’età) e al benessere con una Spa, un centro fitness e diverse piscine a disposizione degli ospiti.



Gli itinerari

Disney Dream solcherà i mari d'Europa anche durante la Summer 2024 toccando nuovi porti come Valencia e Amburgo e tornando, dopo 10 anni, a Catania, Valletta e Kusadasi. Tra le novità del prossimo anno, anche l'arrivo di Disney Treasure, sesta nave della flotta di Disney Cruise Line e l'apertura ufficiale di Lighthouse Point, destinazione alle Bahamas.