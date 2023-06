Royal Caribbean alza il velo sulla nuova ammiraglia, Utopia of the Seas

È stata svelata la prossima ammiraglia di Royal Caribbean, Utopia of the Seas, anch’essa della classe Oasis, ma che avrà la particolarità di debuttare, il prossimo anno, proponendo soggiorni brevi di 3 e 4 notti.

L’unità salperà da Port Canaveral a partire dal mese di luglio del 2024 e nei suoi percorsi inserirà anche la tappa a Perfect Day a CocoCay, che il prossimo anno si arricchirà anche della Hideaway Beach per soli adulti.



“Le avventure uniche a bordo sulla nuovissima nave di classe Oasis faranno il loro debutto in funzione di una breve fuga – si legge in una nota della compagnia -, unitamente a molte novità e inedite esperienze, come un nuovo tiki bar caraibico, esperienza culinaria immersiva unica nel suo genere; il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare finora realizzato, piscine in stile resort di nuova concezione e molto altro ancora”. Le prenotazioni verranno aperte il 23 giugno.