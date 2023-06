Il lungo raggio che sorprende i tour operator, TTG People nell'headquarter di Costa Crociere, il lusso di Melpignano: sono questi alcuni dei temi affrontati nel nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online con la digital edition. Il meglio in questa breve rassegna.

Le destinazioni che sorprendono i tour operator

Effetto sorpresa garantito in questo inizio d'estate. I trend del 2022 e dei primi mesi del 2023 ci avevano preparato all'ennesimo record di viaggi e soggiorni a corto raggio, con l'Italia a tirare le fila delle prenotazioni. E invece no, o perlomeno non del tutto, a vantaggio di un medio e lungo raggio che stanno dimostrando una capacità di attrarre prenotazioni anticipate anche al di fuori delle destinazioni tradizionalmente più richieste dai turisti italiani, con una coda che si allunga già sull'inverno (prosegue sulla digital edition)



I network alla prova dei voli

Scioperi. Cancellazioni. Cambi di operativi. Ritardi. Una collezione di disagi che ha costellato l'estate 2022, creando problemi considerevoli per i viaggiatori ed enormi per agenzie di viaggi e tour operator. Diverse le cause che la scorsa alta stagione determinarono disguidi a ripetizione in tutta Europa: la mancanza di personale (un fenomeno che non ha colpito gli scali italiani, ma che dai principali aeroporti europei si è riverberato ben oltre i diversi confini nazionali), l'impennata della domanda e l'ondata di scioperi (prosegue sulla digital edition)



Aldo Melpignano, l'anima italiana del luxury travel

Lo stile di vita italiano ha tanto da raccontare, anche e soprattutto al mondo dell'ospitalità di lusso. È questo il mantra di uno dei big player del luxury travel italiano, Aldo Melpignano, già enfant prodige dell'hotellerie di alta gamma con lo storico indirizzo del lusso pugliese della Masseria San Domenico, poi con Borgo Egnazia, sua creatura dell'età adulta, con la quale ha cambiato la percezione stessa del turismo nel Sud Italia. Ora Melpignano è pronto ad una nuova sfida: Egnazia Ospitalità Italiana, gruppo di gestione alberghiera che ha nell'italianità il suo cavallo di battaglia (prosegue sulla digital edition)



TTG People nell'headquarter di Costa Crociere

È una mattina di inizio giugno e il viaggio di TTG People nelle aziende del turismo organizzato prosegue su un treno regionale alla volta della Liguria. È iniziata da poco la giornata lavorativa quando arriviamo a Genova, dove risiede l'head quarter di una delle aziende che è punto di riferimento dell'industria crocieristica nazionale, nonché nuova protagonista della nostra rubrica: Costa Crociere. Quella che ci accoglie è una realtà multigenerazionale che, nonostante quest'anno celebri i 75 anni di attività, non sembra affatto portare i segni del tempo che passa, rivoluzionando un prodotto che, dopo aver superato indenne il biennio del Covid, sta conquistando anche i giovani viaggiatori e adottando nuove strategie per dare vita a "un turismo di valore, sostenibile e inclusivo" (prosegue sulla digital edition)



Egitto, missione qualità

Incentivi ai vettori che attivano collegamenti verso l'Egitto, innalzamento della qualità della filiera, city-break su Il Cairo e un nuovo visto valido cinque anni per favorire gli arrivi dei repeater. Gioca su più fronti la strategia per il consolidamento del turismo illustrata a Roma nei giorni scorsi dal ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, Ahmed Eissa, in occasione della sua prima visita ufficiale in Italia. Secondo le stime diffuse dal ministero, quest'anno l'Egitto sarà visitato da 15 milioni di persone, quasi un terzo in più rispetto 2022 e al di sopra del record storico di 13,1 milioni registrato nel 2019 (prosegue sulla digital edition)