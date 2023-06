Community.travel incontra gli operatori per illustrare le ultime novità

Adalte consolida la sua posizione per la distribuzione di tour negli Stati Uniti. A fine maggio, infatti, si è aggiunto al portfolio un nuovo fornitore americano, American Tours International, che è ora disponibile per i buyer di Community.Travel.

America Tours International è uno dei maggiori player specializzati sul mercato italiano e si aggiunge al parterre di operatori che offrono servizi in italiano già collegati ad Adalte, Allied TPro, Opentour e Team America. Insieme a questo player, i buyer ora posso usufruire anche dell’esperienza di Arabica Orient Tours, rappresentato in Italia da Corat, con cui Adalte collabora. Grazie all’ingresso di questo nuovo fornitore omanita, Adalte può proporre i servizi di 4 operatori ricettivi, tra cui anche Al Dakkak e Travco, che offrono servizi specializzati per il nostro mercato.



Sul fronte tour operator, a maggio si sono registrati otto nuovi buyer che hanno consentito una diffusione sempre più globale del prodotto promosso da Community.Travel.



“Da sempre, siamo convinti che creare contenuti di qualità in italiano, in abbinamento ai nostri servizi di connettività, ci permette di sostenere gli operatori italiani nel processo di transizione al digitale della prenotazione di un circuito o un tour privato - spiega Davide Galleri, ceo di Adalte -. I risultati ottenuti finora ci rendono orgogliosi e dimostrano che noi italiani siamo sempre all’avanguardia e attenti alla novità”.



Il team di controllo qualità di Community.Travel, da gennaio a oggi, ha già verificato migliaia di contenuti (tra cui itinerari di viaggio, programmi giornalieri, contratti e traduzioni) per migliorare il prodotto prima che venga messo in vendita sui siti degli operatori partner. Community.Travel e il suo catalogo di tour, che conta oltre 50 Dmc collegate, offre ai responsabili di prodotto dei tour operator la possibilità di scegliere con quali fornitori lavorare, oltre a poter invitare nuovi fornitori.



“Stiamo organizzando una serie di incontri sul territorio che si concluderanno a settembre – dice Lea Cardinali, direttrice vendite di Adalte -, così da poterci confrontare da vivo e fare il punto della situazione con gli esperti di prodotto dei tour operator partner. Gli interessati possono scrivere a concierge@community.travel”.