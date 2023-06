Smartbox firma la gamma premium della nuova Collezione Esclusiva

Sono 11 i cofanetti, già disponibili da questo mese, che compongono Collezione Esclusiva, il nuovo prodotto Smartbox per chi vuole ritagliarsi esperienze di assoluta eccellenza. Due le novità - ‘Fuga esclusiva’ e ‘Evasione tra relax e gusto’ - con soggiorni up level in mete italiane o europee, pause relax in lussuose spa e cene in ristoranti di classe. ‘Fuga esclusiva’ include un soggiorno di una notte con colazione per due persone in location di charme, mentre ‘Evasione tra relax e gusto’ comprende una notte con una cena e un accesso alla Spa per due persone in una località a scelta tra 100 disponibili.

Le partnership

All’interno della collezione trovano posto anche i cofanetti dedicati a due partnership: quella con Michelin, che permetterà di vivere momenti gourmet nei ristoranti selezionati dalla Guida Michelin in Italia, e quella con QC Terme, per una giornata all’insegna del benessere nei centri termali più esclusivi. ‘Sapori gourmet - Michelin’ dà la possibilità di scegliere tra una selezione di 70 ristoranti gourmet, tra cui alcuni premiati dalla Guida Michelin.

‘Oasi di incanto e relax – QC Terme’, invece, propone una giornata in uno dei 10 centri termali del gruppo e un regalo benessere incluso nell’ingresso.



Il pack design di Collezione Esclusiva dà vita a un’esperienza che ha inizio dal momento dell’unboxing. All’apertura del cofanetto, infatti, si aprirà un pop-up per presentare, con un racconto in lettere argentate, il contenuto del regalo racchiuso nella gift card. A quel punto, basterà registrare il numero della carta regalo e il codice di conferma su Smartbox.com, per procedere con la prenotazione online attraverso il sito oppure contattando direttamente la struttura selezionata, seguendo le indicazioni riportate all’interno della box.