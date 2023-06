Jumbo Tours Group apre due uffici a Buenos Aires e Rio de Janeiro

Continua l’espansione di Jumbo Tours Group. Seguendo la roadmap stabilita nel piano strategico, l’azienda ha aperto due nuovi uffici a Buenos Aires e Rio de Janeiro per promuovere lo sviluppo dell'attività Dmsc nelle principali destinazioni e città turistiche di entrambi i Paesi.

A coordinare le due delegazioni Gustavo Galera, nel ruolo di Business Development Director.



Dopo aver seguito il lancio della nuova filiale negli Stati Uniti lo scorso anno, sarà nuovamente Jònatan Casacuberta, America's expansion & managing director, ad occuparsi del lancio di queste due nuove destinazioni.



“Siamo molto soddisfatti dello sviluppo del business in America -. ha commentato Ginés Martínez, ceo di Jumbo Tours Group -, è stato fatto un grande lavoro affinché le aperture siano efficaci e operative al 100% dal primo giorno, garantendo gli standard di qualità, competitività e conoscenza delle destinazioni che Jtg offre in tutti i Paesi del mondo in cui è presente”.