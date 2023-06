Expedia TAAP, commissioni più alte alle adv per le prenotazioni Premium Plus

Nuovo incentivo di Expedia Group per gli agenti di viaggi che hanno aderito al programma Expedia TAAP. L’azienda ha infatti deciso di aumentare di due punti percentuali le commissioni per le prenotazioni di strutture di livello Premium Plus effettuate tra oggi e il 30 giugno 2023 con l’obiettivo, spiega Robin Lawther, vicepresidente di Expedia TAAP, “di aiutare gli agenti di viaggi a massimizzare le proprie opportunità di guadagno e soddisfare le esigenze dei viaggiatori durante l’alta stagione”.

L’offerta di Expedia TAAP per le agenzie di viaggi include oltre un milione di strutture, 200mila attività, 175 autonoleggi e 500 compagnie aeree.