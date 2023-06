African Explorer, una nuova chicca per chi sceglie il Kenya

African Explorer introduce una nuova ‘scoperta’ nei tour in Kenya. L’operatore, infatti, ha deciso di includere nei programmi una novità di prodotto, la visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca: la Ol Pejeta Conservancy.

Si tratta di una piccola area protetta privata ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè. La Ol Pejeta Conservancy è anche il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale.



“Ho deciso di inserire questa tappa nei nostri tour perché quando si va in Kenya per un safari, non si fa una semplice “visita”, ma viene naturale sentirsi parte di qualcosa di più grande e l’esperienza che si può fare alla Ol Pejeta Conservancy non è passiva perché insegna davvero al visitatore ad imparare a conoscere gli animali – spiega Alessandro Simonetti (nella foto), titolare e general manager di African Explorer -. In questo luogo si ha l'opportunità di incontrare da vicino, una volta nella vita, i poderosi rinoceronti e di ascoltare le loro incredibili storie da chi li accudisce 24 ore su 24”.



Il viaggio alla scoperta della nuova area ha anche uno scopo di sostenibilità verso il territorio. “Gli introiti derivanti dal turismo – dice ancora Simonetti - vengono interamente reinvestiti dalla OI Pejeta Conservancy nella salvaguardia degli animali e nello sviluppo della comunità locale, supportando progetti a favore di educazione, sanità e infrastrutture per la nuova generazione di ranger”.