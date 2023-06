Carnival Venezia debutta a New York

Carnival Venezia, la prima nave di Carnival Cruise Line basata sul concept 'Carnival Fun Italian Style', ha debuttato a New York partendo per il suo primo itinerario.

La crociera prevede 4 giorni di navigazione in direzione Bermuda; durante l'estate infatti, la nave si muoverà su tour da 4-8 notti tra Caraibi, Bermuda, Canada e New England. Il 29 settembre, invece, inizieranno gli itinerari da 8-12 giorni nei Caraibi orientali e meridionali insieme alle Bahamas.



Come riporta travelpulse.com, a caratterizzare Carnival Venezia rispetto alle altre sorelle firmate Carnival, è il suo stile tutto italiano che si traduce in nuove esperienze food, boutique di lusso a bordo e decorazioni che ricordano il Belpaese usate per impreziosire le aree pubbliche.



Gaia Guarino