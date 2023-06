GetYourGuide e lo sport: esperienze uniche nella nuova collezione 'Originals'

GetYourGuide 'diventa grande' e lo dimostra con il +137% di crescita annuale nella domanda per le esperienze connesse allo sport. Un trend che non si arresta e che al contrario dovrebbe impennarsi ulteriormente nel 2023.

Da qui la decisione della nota piattaforma di booking di espandere il proprio portfolio con la nuova collezione ‘Originals by GetYourGuide’, una raccolta di attività uniche ed esclusive. Al suo interno sarà presente anche una sezione dedicata allo sport, con esperienze come il tour all'interno dell'headquarter di McLaren Racing e quello dentro il Madison Square Garden, e ancora il percorso guidato nel backstage del Roland-Garros Stadium.



"Come marketplace orientato a offrire momenti indimenticabili, c'è un enorme potenziale nel mondo dello sport", ha commentato Jean-Gabriel Duveau, VP del Brand di GetYourGuide su traveldailynews.com.



"Grazie al nostro ‘Originals by GetYourGuide’ - ha proseguito -, i viaggiatori avranno modo di conoscere il dietro le quinte di stadi leggendari o scoprire perfino come viene costruita un'auto di Formula 1".



Gaia Guarino