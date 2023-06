In 6 città sulle 12 analizzate non si riuscirebbe nemmeno ad ottenere un appuntamento per il rilascio del passaporto. Questo il risultato di una ricerca effettuata da Altroconsumo sul tema delle tempistiche per la consegna dei documenti necessari per viaggiare all'estero.

Secondo l'associazione dei consumatori, non sarebbe possibile ottenere un appuntamento a Bari, Bologna, Genova, Padova, Torino e Milano.



Sui tempi di attesa, Altroconsumo ha rilevato una 'coda' di 7 mesi per Bolzano, mentre ad Ancona si parla di 5 mesi. L'associazione, in una nota, sottolinea comunque che in molti dei casi citati i sistemi di prenotazione consentono di fissare appuntamenti in provincia, anche se a volte a decine di chilometri di distanza. Ma evidenzia anche come in molti casi le tempistiche si siano allungate rispetto alla rilevazione effettuata sempre dall'associazione lo scorso novembre.



Tra le città più celeri invece ci sono Firenze, Napoli e Roma, con attese di 1 o 2 giorni.



Da sottolineare che resta sempre aperta la possibilità di chiedere la procedura d'urgenza e che la vacanza prenotata rappresenta un valido motivo per ricorrere a questa strada.