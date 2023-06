Primarete: in fase di test un nuovo modello di distribuzione

Per ora i dettagli sono ancora pochi, ma la notizia arriva direttamente dal presidente Ivano Zilio (nella foto): Primarete sta testando da circa un anno un nuovo modello distributivo convolgendo alcune decine di agenzie.

Un modello che, sottolinea Zilio in una nota, avrà "un suo brand molto forte".



Prosegue così l'innovazione di Primarete, che da diverso tempo sta investendo anche sul fronte tecnologico. "Non siamo rimasti al balcone ad osservare il mondo che cambia - commenta Anton Zilio, responsabile IT tecnologico del gruppo - ma abbiamo preferito investire molto per farne parte del cambiamento".



"Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità - aggiunge il presidente - siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online. Il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto".