Intelligenza artificiale: Volonline progetta il tool per le agenzie

Vendere viaggi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Volonline sta lavorando a uno strumento progettato per le agenzie di viaggi che sfrutta le potenzialità della tecnologia più recente.

“Dai primi approcci in ambito marketing - spiega Luca Adami, chief technology officer e chief marketing officer del Gruppo Volonline - abbiamo compreso che il potenziale del machine learning e di conseguenza la generazione di contenuti di Intelligenza Artificiale, ha enormi campi di applicazione per soddisfare e per efficientare i servizi resi dal tour operator".



Il lancio del tool sotto le insegne del brand Volonclick avverrà nei prossimi mesi e fornirà alle agenzie uno strumnto per preventivare non solo servizi singoli ma anche itinerari complessi.



Il trend della tecnologia

“Le più recenti ricerche parlano chiaro - aggiunge Adami -: a livello internazionale, il mercato del travel tech ha registrato nel primo quadrimestre 2023 un aumento pari a circa il 25% in più in media (dato Skift Research) rispetto al 2019. Un fenomeno che ha interessato il Gruppo Volonline che è passato da uno share dell’8% di prodotto travel technology nel 2019 a superare il 60% nel 2023, raggiungendo a fine aprile i ricavi previsti nell’anno in corso".



Nel corso delle prossime settimane, Volonclick testerà il sistema su milioni di preventivi realizzati nel corso degli anni, per generare proposte di viaggio automatizzate in base alle richieste, esattamente come avviene per ChatGpt, attualmente il tool di IA più diffuso. A luglio verrà poi lanciata una versione di test.



Tuttavia, avverte Adami, “la generazione automatizzata dei preventivi può funzionare solo se alle spalle c’è un prodotto vario e valido, un ufficio operativo in grado di editare e customizzare le pratiche generate da AI, ma soprattutto una rete di agenti competenti che sfruttano queste nuove funzionalità per ottimizzare le relazioni con la propria clientela”.



Per arrivare alla prima versione del tool “negli ultimi mesi Volonclick ha inserito sulla piattaforma e messo a disposizione dei tour operator del Gruppo, una serie di connessioni dirette con catene alberghiere, channel manager (oltre 30.000 hotel) e con Dmc in tutto il mondo (40.000 hotel) che ci ha permesso di ridurre la filiera e aumentare ulteriormente la competitività. In base alle nostre previsioni, entro il 2023 la piattaforma dovrebbe arrivare a superare il milione di strutture online, di cui 200.000 con contratti esclusivi e diretti”.