Navi più green, il Gruppo Msc rafforza il piano di alimentazione elettrica da terra

La Divisione Crociere del Gruppo Msc ha deciso di rafforzare ulteriormente il piano di alimentazione elettrica delle navi da terra. Tra il 2024 e il 2026, infatti, altri 15 porti si aggiungeranno a quelli già operativi per consentire alle navi della compagnia di collegarsi alle reti elettriche a terra.

Un passo in avanti nel progresso verso la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni della flotta mentre le navi sono ormeggiate nei porti.



La rete dei porti

Il nuovo piano 2024-26, che ha l’obiettivo di alimentare le navi con la rete elettrica di terra durante la sosta nei porti, comprende la fruizione del servizio in almeno cinque tra i principali porti italiani, su un totale di 15 scalati dalla compagnia al momento, a condizione che venga realizzato il progetto di elettrificazione delle banchine, varato dal Governo italiano, che prevede il finanziamento delle opere a terra attraverso i fondi del Pnrr.



Il piano comprende gli scali di Barcellona e Valencia in Spagna, Stavanger e Norfjordied in Norvegia, Miami negli Usa, Copenaghen in Danimarca, Marsiglia in Francia, Rotterdam nei Paesi Bassi, La Valletta a Malta e Stoccolma in Svezia.



Un percorso sempre più green

"L'alimentazione da terra - sottolinea Linden Coppell, VP Sustainability & ESG di Msc Crociere - è un fattore importante nel nostro percorso verso operazioni a zero emissioni di gas serra (GHG). Tutte le nostre nuove navi a partire dal 2017 sono dotate della possibilità di collegarsi alle reti elettriche locali e stiamo introducendo dei retrofit sulle altre navi della nostra flotta. Il nostro piano di alimentazione da terra dimostra concretamente l’ambizione e l’impegno a ridurre le emissioni delle nostre navi, anche durante la sosta nei porti”.



Dal febbraio 2023 le navi di Msc Crociere hanno utilizzato con successo l'alimentazione da terra nei porti di Southampton, nel Regno Unito, e di Kristiansand, in Norvegia, e nel corso di quest'estate la compagnia testerà le strutture nel porto norvegese di Haugesund.



Quest'anno sono previste altre iniziative in Europa per una serie di navi a Bergen e Alesund in Norvegia e a Warnemunde in Germania. Msc Crociere utilizzerà l'energia elettrica da terra anche nei porti tedeschi di Amburgo quest'inverno e di Kiel nell'estate del 2024.

Tra le mosse della compagnia anche la firma del memorandum d’intesa con Cruise Baltic per l'alimentazione a terra nell'area del Mar Baltico.