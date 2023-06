“Siamo di fronte a una situazione di monopolio su alcune tratte e, in alcuni casi, su interi aeroporti che genera gravi distorsioni del mercato e sui prezzi dei voli, come mostra anche un nostro recentissimo dossier in materia”. A denunciare le criticità del trasporto aereo nel nostro Paese è stato Franco Gattinoni (nella foto), presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, intervenuto durante la recente audizione alla Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni.

Difficile vendere il prodotto Italia

Le anomalie del comparto in Italia, aggiunge, sono “aggravate dalle sovvenzioni economiche dei gestori aeroportuali, che spesso sono società pubbliche”. Una situazione complicata, dunque, che impedisce agli operatori di vendere efficacemente il prodotto Italia a tipologie particolari di clientela, come ad esempio i big spender extra Ue, a causa “della ritardata programmazione, delle frequenti cancellazioni e delle variazioni dei programmi di volo da parte dei vettori”.



Serve una strategia complessiva

A questo punto, secondo Gattinoni, la strada da intraprendere è solo una: “Istituire subito una cabina di regia nazionale - spiega - che metta a punto una strategia complessiva sul trasporto aereo, con l’intento di governarlo come già accade negli altri Paesi europei nostri competitor”.



A raccogliere le riflessioni del presidente Fto Daniele D’Amato, assessore al Turismo della Regione Abruzzo e coordinatore della commissione Politiche del Turismo della Conferenza delle Regioni e Province autonome, che ha manifestato l’intenzione di farsi promotore come commissione “di una riflessione sull’argomento, anche con il Ministero del Turismo e la commissione Trasporti della Conferenza. Servono risposte e soluzioni efficaci per il settore e per il sistema Paese”.