InOut, Royal Caribbean, Ita Airways: scopri il meglio di TTG Magazine

Le anticipazioni su TTG-InOut, in programma a Rimini dall'11 al 13 ottobre, la Travel Guide dedicata alle Grandi isole italiane, l'operazione Ita Airways-Lufthansa sotto la lente del trade. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna

TTG-InOut, tempo di Utopia

Utopia è il tema portante scelto per rendere ancora più incisiva l'edizione 2023 di TTG - InOut, in programma al quartiere fieristico di Rimini dall'11 al 13 ottobre prossimi. Il temine Utopia, inteso nell'accezione positiva di ideale realizzabile, caratterizzerà tutte le attività dedicate ai… (continua a leggere sulla digital edition)



Icon of the Seas: ecco l'effetto wow

Grande attesa per la nuova Icon of the Seas di Royal Caribbean, che debutterà a fine gennaio 2024 da Miami. L'effetto wow va oltre le aspettative. TTG Italia è stato a bordo del colosso del mare nel cantiere finlandese Meyer a Turku, dove se ne sta ultimando la costruzione. Il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley, ha definito la nuova nave "strabiliante e incredibile. Stiamo posizionando questo prodotto come la vacanza in famiglia per eccellenza". Pronta al 70 per cento, è suddivisa in 20 ponti interconnessi fra loro non solo attraverso gli ascensori. (continua a leggere sulla digital edition)



Travel Guide Sicilia Sardegna

Alcuni ci vedono lo zampino di 'The White Lotus', la popolare serie americana - girata per la sua seconda stagione a Taormina - che sta facendo impazzire il pubblico d'oltreoceano. Per altri è solo il desiderio degli stranieri di compensare le opportunità perse… (continua a leggere sulla digital edition)



Ita Airwyas-Lufthansa nel mirino delle agenzie

Giovedì 25 maggio 2023: nella sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze una doppia firma mette il sigillo su un momento storico per l'aviazione italiana, con il ceo del Gruppo Lufthansa Carsten Spohr e il ministro Giancarlo Giorgetti che danno il via all'accordo più atteso del settore… (continua a leggere sulla digital edition)



L’Emilia Romagna resiste

Rinvigorita da un "tin bota" ("tieni botta" in dialetto) nazionalpopolare, l'Emilia Romagna è passata al contrattacco. Grazie alla rapida mobilitazione del Ministero del Turismo e di Enit, la campagna promozionale 'Open to meraviglia' ha integrato immagini iconiche della Regione colpita da piogge alluvionali a… (continua a leggere sulla digital edition)