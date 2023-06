I ‘National Geographic Day Tours’ sono l’ultima novità fermata da Costa Crociere. Grazie a un nuovo portafoglio di escursioni disegnate da National Geographic la compagnia proporrà dieci nuove esperienze a terra, disponibili per le crociere che toccheranno Mediterraneo, isole Canarie e Madera.

I nuovi tour, in vendita da giugno 2023, porteranno alla scoperta di alcune destinazioni in Italia, Spagna, Grecia, Croazia, isole Canarie e Madera, attraverso esperienze uniche.

Gli ospiti avranno la possibilità di esplorare queste destinazioni accompagnati da guide locali esperte, formate direttamente da National Geographic, che li porteranno alla scoperta delle destinazioni ‘con i loro occhi’, attraverso percorsi, luoghi ed esperienze inaspettate, fuori dai circuiti tradizionali.



Queste proposte mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile e sostenibile per il pianeta, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura.



Nel Mediterraneo occidentale Costa propone il Monte Raschio a Roma, per vivere un’esperienza di trekking in una foresta di faggi protetta. A Napoli, gli ospiti andranno alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell'esploratrice del National Geographic Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici.

A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell'isola, mentre a Mykonos una famiglia mykoniana aprirà le porte della propria abitazione con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell'isola e aneddoti culturali.

A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque della baia di Mali Ston e a Rodi si vivrà un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia (nella foto).

Nelle Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria; a Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola.



A Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell'isola.

Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha.