Silversea Cruises, pre e post cruise inclusi nelle crociere

Non solo trasferimenti privati, ma anche i pre/post cruise. Nei suoi itinerari Door-to-door All-Inclusive Silversea Cruises comprende anche notti in hotel prima e dopo la crociera, in base ai voli previsti. Un servizio fondamentale per tutti i clienti che non riescono ad avere un volo diretto o che arrivi in tempo per la partenza della nave.

L’offerta all-inclusive comprende anche i trasferimenti privati di lusso, con un autista che preleva gli ospiti direttamente a casa per accompagnarli fino all’aeroporto e viceversa. Il servizio è incluso per distanze fino a 80 km, mentre per quelle più lunghe vengono applicate delle tariffe speciali.



Maggiordomo a disposizione

A bordo delle navi, poi, per tutte le suite è possibile avere un maggiordomo dedicato, che soddisfa ogni esigenza degli ospiti indipendentemente dall’ora o dalla destinazione. Il team di maggiordomi assiste gli ospiti in ogni aspetto della crociera, dalla nave ai porti di scalo e viceversa, dal disfare la valigia all'inizio del viaggio alle prenotazioni di ristoranti. Si assicura inoltre che la camera sia sempre in ottime condizioni, gestisce qualsiasi richiesta speciale e garantisce un continuo rifornimento del mini-bar della suite. Per le suite più grandi è anche possibile organizzare piccoli cocktail party.



Laboratori e conferenze

A bordo di Silver Moon e Silver Dawn, ma anche su Silver Nova e Silver Ray (non appena entreranno nella flotta) gli ospiti potranno anche partecipare a laboratori di cucina. In ogni porto della crociera è inclusa un'escursione a terra, prima della quale si può assistere a conferenze tenute da esperti sulla destinazionie che si sta per visitare.



Caso a parte le crociere di spedizione, che comprendono esplorazioni a terra e gite in zodiac per trovarsi a tu per tu con la fauna delle Galapagos o gli iceberg dell’Antartide.